Liga MX Pumas vs. América: Antecedentes en Cuartos de Final de la Liguilla Liga MX Será la quinta ocasión en que las Águilas y los de la UNAM se vean las caras en esta instancia.

Video ¿Paternidad? El historial del Pumas vs. América en la Liguilla

La eliminatoria de Cuartos de Final de Pumas vs. América de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX vivirá su quinta ocasión en esta misma fase.

Si bien estos equipos se han enfrentado en un total de 13 veces en la Fiesta Grande, solamente en cinco de ellas ha sido en la ronda de los Cuartos de Final como en esta ocasión.

PUBLICIDAD

ANTECEDENTES EN CUARTOS DE FINAL DE PUMAS VS. AMÉRICA



La primera vez que Pumas vs. América fue serie de Liguilla en Cuartos de Final fue en la campaña del Clausura 2013, previamente se habían enfrentado en Final, Semifinales y Repechaje, además de Liguilla por Grupos.

El saldo al momento es de ocho partidos con cinco victorias para las Águilas, dos para los de la UNAM y un empate, con 11 goles para los azulcrema y siete para los auriazules.

En total son 23 partidos de Liguilla de América vs. Pumas con saldo de 13 triunfos para los azulcrema, cinco para los auriazules y cinco empates.

Clausura 2013



El Clásico Capitalino se disputó en cuartos de final con triunfos 1-0 y 2-1 de las Águilas, quienes llegaron a la final donde se coronaron ante Cruz Azul.

Apertura

2014



Nuevamente fue un duelo de cuartos de final entre América y Pumas. El marcador global fue 1-1, pero las Águilas avanzaron por ser líderes generales. En la final vencieron a Tigres.

Clausura

2018



América superó 4-1 y 2-1 a Pumas en cuartos de final aunque cayó en Semifinales ante Santos.

Apertura 2021



Pumas pasó a Semifinales tras ganar 3-1 el global con triunfo incluido en el ahora Estadio Banorte.