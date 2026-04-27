Liga MX América anuncia la salida de Héctor González Iñárritu Iñárritu fungió por cuatro años como el presidente operativo de la institución azulcrema.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video América anuncia cambio en la directiva: regresa viejo conocido

América anunció que Héctor González Iñárritu dejará su cargo como presidente operativo a finales de julio próximo, poniendo fin a una etapa de cuatro años al frente de la institución.

A través de un comunicado emitido por Controladora Deportiva Águilas, se informó que la salida del directivo responde a la intención de emprender nuevos proyectos profesionales.

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"Controladora Deportiva Águilas -la entidad que reúne al Club América y al Estadio Banorte- anuncia que Héctor González Iñárritu, luego de cuatro años como presidente operativo del Club América, dejará el cargo para realizar otras actividades profesionales"

“Durante el periodo que estuvo el señor González Iñárritu, el Club América aumentó su proyección internacional, consolidándose como una de las organizaciones más influyentes del deporte en el continente. Asimismo, fue parte importante para consolidar la estabilidad administrativa del Club, logrando un incremento del 50% en sus ingresos; y, el establecimiento de alianzas estratégicas con marcas como Adidas y Caliente. También, fue parte del equipo que participó en la salida de AGUILAS CPO a la Bolsa Mexicana de Valores y de lograr el histórico tricampeonato del América”, detalla el comunicado.