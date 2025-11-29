Así fue el festejo de Lucas Ocampos desde casa por el pase a Semifinales

El jugador argentino Lucas Ocampos fue uno de los grandes ausentes para los Cuartos de Final contra América pero no se perdió la serie y apoyó desde casa; al final del juego de vuelta compartió a través de sus redes sociales su efusivo festejo por el pase a las Semifinales.

Cabe recordar que Lucas Ocampos no fue considerado luego de caer de un scooter cuando atendía una urgencia familiar y se fracturó la muñeca de la mano derecha, pero ello no lo eximió de estar al tanto de su equipo.

Con gritos y mostrando la pantalla de la transmisión por TUDN del partido América vs. Monterrey, Lucas Ocampos celebró no sólo el pase a la antesala a la Final, sino la posibilidad de reaparecer en la cancha dentro de la Liguilla del futbol mexicano.

Lucas Ocampos suma 14 partidos disputados en el Apertura 2025 y de los cuales 10 han sido como titular con cinco goles, doblete incluido en juego ante Mazatlán FC dentro de la quinta jornada del torneo regular.

Monterrey regresó a unas Semifinales de Liga MX desde el Apertura 2024, torneo en el que enfrentó al América en la Final y la cual la perdió con Martín Demichelis como director técnico y que significó el tricampeonato de las Águilas.