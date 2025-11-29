Así fue el festejo de Lucas Ocampos desde casa por el pase a Semifinales
El futbolista no estuvo en los Cuartos de Final debido a una fractura tras caer de un scooter, pero compartió el eufórico festejo por la eliminación al América.
El jugador argentino Lucas Ocampos fue uno de los grandes ausentes para los Cuartos de Final contra América pero no se perdió la serie y apoyó desde casa; al final del juego de vuelta compartió a través de sus redes sociales su efusivo festejo por el pase a las Semifinales.
Cabe recordar que Lucas Ocampos no fue considerado luego de caer de un scooter cuando atendía una urgencia familiar y se fracturó la muñeca de la mano derecha, pero ello no lo eximió de estar al tanto de su equipo.
Con gritos y mostrando la pantalla de la transmisión por TUDN del partido América vs. Monterrey, Lucas Ocampos celebró no sólo el pase a la antesala a la Final, sino la posibilidad de reaparecer en la cancha dentro de la Liguilla del futbol mexicano.
Lucas Ocampos suma 14 partidos disputados en el Apertura 2025 y de los cuales 10 han sido como titular con cinco goles, doblete incluido en juego ante Mazatlán FC dentro de la quinta jornada del torneo regular.
Monterrey regresó a unas Semifinales de Liga MX desde el Apertura 2024, torneo en el que enfrentó al América en la Final y la cual la perdió con Martín Demichelis como director técnico y que significó el tricampeonato de las Águilas.
Ahora, Monterrey espera rival para las Semifinales a espera de conocer los siguientes equipos clasificados. En la Liguilla del Apertura 2025.