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    América vs. Cruz Azul: Jardine considera que no hay equipo favorito al título de Liga MX

    La prueba ante Cruz Azul dejó buenas sensaciones en el entrenador brasileño.

    Por:Juan Regis
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    Video André Jardine considera justo el empate ante Cruz Azul

    Tras el empate entre América y Cruz Azul en el Estadio Banorte, André Jardine considera que a tres fechas del final de la fase regular del Clausura 2026 de Liga MX no hay un equipo favorito al título.

    Al ser cuestionado sobre el desempeño de su equipo, Jardine señaló que lamentó que el gol de Cruz Azul cayera tan tarde en el primer tiempo y tan cerca del descanso donde pretendía ajustar su alineación y parado táctico.

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    "Al final me parece un poco justo el resultado, un clásico bastante parejo, equilibrado en todo, de chances, de finalizaciones, remates, de posesión, de control.

    "Lo que más lamento es el gol al cierre del primer tiempo, íbamos a poder ajustar el equipo en el intervalo, teníamos la dificultad de contar con Bryan en una línea más defensiva para estar equilibrados y tal vez en la única chance real del primer tiempo sufrimos el gol, en el segundo tiempo un poco más equilibrado", sentenció en rueda de prensa.

    AMÉRICA, MÁS VIVO QUE NUNCA EN EL TORNEO

    Pese a las críticas y el paso bipolar del América en el torneo que lo tiene, por ahora, fuera de la zona de clasificación a la Liguilla, Jardine se fue con un bun sabor de boca por el juego parejo ante La Máquina.

    "Sensaciones de que cuando enfrentas a este equipo que pelea por el título también y ves que les juegan de tú a tú nos damos cuenta que América está vivísimo en el torneo.

    "Los resultados de hoy dejan muy claro que, en este momento en mi visión, no hay ningún equipo favorito al título, es tratar de clasificar entre los ocho".

    Cabe resaltar que para el torneo Clausura 2026 no existirá el formato de play-in en la Liga MX. Esto se debe a que solo 8 equipos clasificarán a la Liguilla por el inminente inicio del Mundial 2026.

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