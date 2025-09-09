Video La histórica marca que busca América en el Clásico ante Chivas

La edición 262 del Clásico América vs. Chivas que se jugará este 13 de septiembre puede dejar una marca histórica a favor de las Águilas.

Y es que al no ser un partido cualquiera, el Clásico Nacional siempre tiene sinfín de emociones para todos los aficionados, pero en esta ocasión, los jugadores azulcremas irán por un hito.

EL DATO QUE BUSCA AMÉRICA EN EL CLÁSICO

De acuerdo a información de Ricardo Salazar de TUDN, en esta edición 262, América buscará conseguir su victoria 100 ante las Chivas en la historia.

Hasta el momento van 99 triunfos de los capitalinos contra 80 que suma el Rebaño Sagrado, por 82 empates que se ha dado en este tipo de compromisos.

En la época dorada del Campeonísimo, la máxima diferencia era de Chivas de 17 victorias en 1965, con saldo de 31 para Guadalajara y 14 para las Águilas.

En 1990, cuando América empató por fin a los rojiblancos con 47 partidos ganados por bando y en 1993, los de Coapa alcanzaron los 50 triunfos y en 1996 el Rebaño llegó apenas a esa cifra.

En 2016, la cifra estuvo en 80 vs. 72 a favor de las Águilas y en 2022 fue de 90 vs. 77, por lo que la ventaja actual de 19 triunfos es la más amplia de toda la historia entre ambos.