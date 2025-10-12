América vs. Chivas: Miguel Gómez se disloca el hombro pero sigue jugando
El defensor del Rebaño cayó mal y debieron acomodarle el brazo izquierdo; de manera increíble continuó en el partido.
América vs. Chivas se llevó a cabo en Phoenix, Arizona, en partido amistoso debido al receso de la Liga MX Apertura 2025 por la Fecha FIFA; un Clásico Nacional que superó fronteras y se acercó a su afición en Estados Unidos.
Sin embargo, la entrega y la defensa del orgullo se mantuvo a flote como si de un partido oficial se tratara e incluso, así se dejó ver apenas a los 10 minutos de juego luego de que Miguel Gómez cayera de manera estrepitosa en una pelea por el balón con Isaías Violante.
El zaguero de Chivas cayó de fea forma sobre su hombro izquierdo, el cual quedó tenso y fuera de lugar, por lo que en la atención médica por parte del equipo rojiblanco se le acomodó el hombro dislocado con evidente gesto de dolor por parte del futbolista.
No obstante, ello no impidió para que Miguel Gómez saliera del partido y continuara, pues no se trato de una lesión grave de parte dle futbolista de 23 años de edad y quien debutará en la Liga MX apenas en enero pasado.
Miguel Gómez lleva ocho partidos disputados en el Apertura 2025 con un total de 331 minutos disputados, tres juegos como titular y una tarjeta amarilla y a la espera de saber si podrá estar disponible para el próximo partido de Chivas en el torneo ante Mazatlán en la cabalística Jornada 13.