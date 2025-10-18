Video ¡Sientan a estelares en alineaciones de Cruz Azul y América!

Cruz Azul vs. América se juega este sábado por la Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025 para que el torneo comience a entrar en su etapa final de la temporada regular rumbo a la Liguilla y donde ambos equipos aún aspiran al liderato matemáticamente.

El duelo, a lo largo de la semana, fue considerado por algunos como un Clásico aún más importante que el que se vive con el América vs. Chivas por la cobertura mediática y el duelo entre estos equipos en la capital mexicana.

Pero para este encuentro, tanto Nicolás Larcamón, por Cruz Azul; como André Jardine, por América, sorprendieron en sus alineaciones, pues el de La Máquina mandó por decisión técnica y respaldado por su directiva a Kevin Mier y a Willer Ditta a la banca. También apareció entre los suplente Nacho Rivero.

En tanto, el estratega brasileño de las Águilas decidió dejar a tres titulares indiscutibles en el banquillo de suplentes para un duelo de alta tensión como lo fueron Álvaro Fidalgo (contemplado incluso por Javier Aguirre para el Mundial 2026), Alejandro Zendejas y Alan Saint-Maximin.

Alineación de Cruz Azul vs. América

Andrés Gudiño

Jorge Sánchez

Erik Lira

Jorge Rodarte

Orozco Chiquete

José Paradela

Lorenzo Faravelli

Rodolfo Rotondi

Charly Rodríguez

Luka Romero

Toro Fernández

Alineación del América vs. Cruz Azul