    Alineaciones Cruz Azul vs. América de la Jornada 13 del Apertura 2025

    Tanto Nicolás Larcamón como André Jardine mandaron a elementos titulares a la banca para este crucial partido.

    Cruz Azul vs. América se juega este sábado por la Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025 para que el torneo comience a entrar en su etapa final de la temporada regular rumbo a la Liguilla y donde ambos equipos aún aspiran al liderato matemáticamente.

    El duelo, a lo largo de la semana, fue considerado por algunos como un Clásico aún más importante que el que se vive con el América vs. Chivas por la cobertura mediática y el duelo entre estos equipos en la capital mexicana.

    Pero para este encuentro, tanto Nicolás Larcamón, por Cruz Azul; como André Jardine, por América, sorprendieron en sus alineaciones, pues el de La Máquina mandó por decisión técnica y respaldado por su directiva a Kevin Mier y a Willer Ditta a la banca. También apareció entre los suplente Nacho Rivero.

    En tanto, el estratega brasileño de las Águilas decidió dejar a tres titulares indiscutibles en el banquillo de suplentes para un duelo de alta tensión como lo fueron Álvaro Fidalgo (contemplado incluso por Javier Aguirre para el Mundial 2026), Alejandro Zendejas y Alan Saint-Maximin.

    Alineación de Cruz Azul vs. América

    • Andrés Gudiño
    • Jorge Sánchez
    • Erik Lira
    • Jorge Rodarte
    • Orozco Chiquete
    • José Paradela
    • Lorenzo Faravelli
    • Rodolfo Rotondi
    • Charly Rodríguez
    • Luka Romero
    • Toro Fernández

    Alineación del América vs. Cruz Azul

    • Luis Ángel Malagón
    • Kevin Álvarez
    • Ramón Juárez
    • Sebastián Cáceres
    • Israel Reyes
    • Cristian Borja
    • Alexis Gutiérrez
    • Chiquito Sánchez
    • Víctor Dávila
    • Brian Rodríguez
    • Rodrigo Aguirre

