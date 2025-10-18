Alineaciones Cruz Azul vs. América de la Jornada 13 del Apertura 2025
Tanto Nicolás Larcamón como André Jardine mandaron a elementos titulares a la banca para este crucial partido.
Cruz Azul vs. América se juega este sábado por la Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025 para que el torneo comience a entrar en su etapa final de la temporada regular rumbo a la Liguilla y donde ambos equipos aún aspiran al liderato matemáticamente.
El duelo, a lo largo de la semana, fue considerado por algunos como un Clásico aún más importante que el que se vive con el América vs. Chivas por la cobertura mediática y el duelo entre estos equipos en la capital mexicana.
Pero para este encuentro, tanto Nicolás Larcamón, por Cruz Azul; como André Jardine, por América, sorprendieron en sus alineaciones, pues el de La Máquina mandó por decisión técnica y respaldado por su directiva a Kevin Mier y a Willer Ditta a la banca. También apareció entre los suplente Nacho Rivero.
En tanto, el estratega brasileño de las Águilas decidió dejar a tres titulares indiscutibles en el banquillo de suplentes para un duelo de alta tensión como lo fueron Álvaro Fidalgo (contemplado incluso por Javier Aguirre para el Mundial 2026), Alejandro Zendejas y Alan Saint-Maximin.
Alineación de Cruz Azul vs. América
- Andrés Gudiño
- Jorge Sánchez
- Erik Lira
- Jorge Rodarte
- Orozco Chiquete
- José Paradela
- Lorenzo Faravelli
- Rodolfo Rotondi
- Charly Rodríguez
- Luka Romero
- Toro Fernández
Alineación del América vs. Cruz Azul
- Luis Ángel Malagón
- Kevin Álvarez
- Ramón Juárez
- Sebastián Cáceres
- Israel Reyes
- Cristian Borja
- Alexis Gutiérrez
- Chiquito Sánchez
- Víctor Dávila
- Brian Rodríguez
- Rodrigo Aguirre