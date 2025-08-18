Video América veta y sanciona a su barra tras violencia en juego ante Querétaro

Tras los hechos de violencia que se dieron en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes el pasado sábado 9 de agosto tras el partido entre América y Querétaro el club azulcrema emitió las sanciones correspondientes.

Los hechos ocurrieron al finalizar el partido que finalizó con victoria de las Águilas, pero aun así la afición salió molesta y abucheó a su equipo en esta exigencia de ver un mejor juego en el campo.

Las calles de Kansas y Dakota en la Colonia Nápoles de la Alcaldía Benito Juárez fue testigo de los actos de violencia donde varios aficionados del América golpearon a uno del equipo rival, todos fueron detenidos.

La sanción que impondrá el club será la siguiente:

“Veto permanente para las personas plenamente identificadas como participantes en los incidentes, lo que les impedirá el acceso a cualquier partido o evento oficial del Club América, sin posibilidad de reinstalación”.

“Suspensión por tres (3) partidos oficiales al grupo de animación Disturbio, vinculado a nuestra afición, derivada de su participación en los hechos mencionados”.

Cabe resaltar que la seguridad de la Alcaldía Benito Juárez proporcionó toda la información para que el club tomará la decisión en esta medida disciplinaria, en la cual, la administración del alcalde Luis Mendoza estuvo de acuerdo.