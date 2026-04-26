    Liga MX

    Veiga tiene récord de penales en Brasil con su estilo de cobro

    El jugador brasileño falló una pena máxima con América, que le hizo ganarse varias críticas.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Estilo eficaz: La marca de Veiga en Brasil en cobro de penales

    El penal fallado de Raphael Veiga con América hizo que le llovieran críticas por la forma en cómo lo cobro y a pesar de que se tuvo que haber repetido al haberse adelantado Camilo Vargas.

    André Jardine 'regañó' a Veiga en conferencia de prensa y habló de un récord que tiene con Palmeiras, que lo tiene en la historia del cuadro de Sao Paulo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Estas son las fechas en las que se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026
    1 mins

    Estas son las fechas en las que se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026
    2 mins

    Cruz Azul vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026

    Liga MX
    Santos vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026
    2 mins

    Santos vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026

    Liga MX
    André Jardine admite que América se relajó tras conocer el resultado del Chivas vs. Tijuana
    2 mins

    André Jardine admite que América se relajó tras conocer el resultado del Chivas vs. Tijuana

    Liga MX
    ¿Qué pasó con América? Jardine da una pista y ojo a lo que dice
    6:04

    ¿Qué pasó con América? Jardine da una pista y ojo a lo que dice

    Liga MX
    "Ha sido un semestre muy difícil": Camilo Vargas se alivia tras clasificar
    1:41

    "Ha sido un semestre muy difícil": Camilo Vargas se alivia tras clasificar

    Liga MX
    Armando González recibe muestras de apoyo tras no lograr título de goleo
    1 mins

    Armando González recibe muestras de apoyo tras no lograr título de goleo

    Liga MX
    Mohamed advierte con Toluca rumbo a Liguilla: "Cada vez somos menos"
    1 mins

    Mohamed advierte con Toluca rumbo a Liguilla: "Cada vez somos menos"

    Liga MX
    João Pedro es campeón de goleo pese a derrota de San Luis ante Juárez
    1 mins

    João Pedro es campeón de goleo pese a derrota de San Luis ante Juárez

    Liga MX
    Henry Martín regresa tras dos meses de ausencia con América
    1 mins

    Henry Martín regresa tras dos meses de ausencia con América

    Liga MX

    "Una pena, porque es un buen cobrador de penales, consiguió un récord de tantos penales convertidos en secuencias, tiró penales decisivos en Libertadores y es muy difícil la forma en que, hay que ser fuerte sabiendo de las críticas sabiendo dónde está parado".

    El récord de Veiga con Palmeiras


    Si bien André Jardine comentó que Raphael Veiga debía cobrar de manera distinta a cómo lo hacía en Brasil, es claro que ese estilo le hizo convertirse en un referente desde los once pasos por casi cuatro años.

    "Debería pegarle al penal de forma distinta, pega de forma fuerte y muy bien", expresó André Jardine de cara a la Liguilla. En TUDN te mostramos un poco de los penales de Veiga, con saldo en total de 39 anotados y solo ocho fallados en su carrera.

    1 – Palmeiras 1-0 Athletico Paranaense – Brasileirão 2019
    2 – Palmeiras 4-0 Godoy Cruz-ARG – Libertadores 2019
    3 – Palmeiras 2-0 Fluminense – Brasileirão 2020
    4 – Ceará 2-2 Palmeiras – Copa de Brasil 2020
    5 – Santos 2-2 Palmeiras – Brasileirão 2020
    6 – Palmeiras 3-0 Bahia – Brasileirão 2020
    7 – Palmeiras 2-2 Flamengo – Supercopa de Brasil 2021
    8 – Palmeiras 1-2 Defensa y Justicia-ARG – Recopa 2021
    9 – Independiente del Valle 0-1 Palmeiras – Libertadores 2021
    10 – Universidad Católica 0-1 Palmeiras – Libertadores 2021
    11 – Palmeiras 2-4 Red Bull Bragantino – Brasileirão 2021
    12 – Palmeiras 1-0 Internacional – Brasileirão 2021
    13 – Grêmio 1-3 Palmeiras – Brasileirão 2021
    14 – Chelsea 2-1 Palmeiras – Mundial de Clubes
    15 – Palmeiras 1-0 Santo André – Campeonato Paulista 2022
    16 – Athletico Paranaense 2-2 Palmeiras – Recopa Sudamericana 2022
    17 – Palmeiras 1-0 Santos – Paulistão 2022
    18 – Palmeiras 2-1 Corinthians – Paulistão 2022
    19 – Palmeiras 2-0 Ituano – Paulistão 2022
    20 – Independiente Petrolero 0-5 Palmeiras – Libertadores 2022
    21 – Juazeirense 1-2 Palmeiras – Copa de Brasil 2022
    22 – Palmeiras 2-0 RB Bragantino – Brasileirão 2022.

    Su primer penal fallado fue ante Santos en el Brasileirão de 2022 el 29 de mayo, mientras que la racha que le dio un récord comenzó el pasado 8 de junio de 2019 ante Athletico Paranaense.

    Relacionados:
    Liga MXRaphael VeigaAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX