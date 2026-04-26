Liga MX Veiga tiene récord de penales en Brasil con su estilo de cobro El jugador brasileño falló una pena máxima con América, que le hizo ganarse varias críticas.

Video Estilo eficaz: La marca de Veiga en Brasil en cobro de penales

El penal fallado de Raphael Veiga con América hizo que le llovieran críticas por la forma en cómo lo cobro y a pesar de que se tuvo que haber repetido al haberse adelantado Camilo Vargas.

André Jardine 'regañó' a Veiga en conferencia de prensa y habló de un récord que tiene con Palmeiras, que lo tiene en la historia del cuadro de Sao Paulo.

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"Una pena, porque es un buen cobrador de penales, consiguió un récord de tantos penales convertidos en secuencias, tiró penales decisivos en Libertadores y es muy difícil la forma en que, hay que ser fuerte sabiendo de las críticas sabiendo dónde está parado".

El récord de Veiga con Palmeiras



Si bien André Jardine comentó que Raphael Veiga debía cobrar de manera distinta a cómo lo hacía en Brasil, es claro que ese estilo le hizo convertirse en un referente desde los once pasos por casi cuatro años.

"Debería pegarle al penal de forma distinta, pega de forma fuerte y muy bien", expresó André Jardine de cara a la Liguilla. En TUDN te mostramos un poco de los penales de Veiga, con saldo en total de 39 anotados y solo ocho fallados en su carrera.

1 – Palmeiras 1-0 Athletico Paranaense – Brasileirão 2019

2 – Palmeiras 4-0 Godoy Cruz-ARG – Libertadores 2019

3 – Palmeiras 2-0 Fluminense – Brasileirão 2020

4 – Ceará 2-2 Palmeiras – Copa de Brasil 2020

5 – Santos 2-2 Palmeiras – Brasileirão 2020

6 – Palmeiras 3-0 Bahia – Brasileirão 2020

7 – Palmeiras 2-2 Flamengo – Supercopa de Brasil 2021

8 – Palmeiras 1-2 Defensa y Justicia-ARG – Recopa 2021

9 – Independiente del Valle 0-1 Palmeiras – Libertadores 2021

10 – Universidad Católica 0-1 Palmeiras – Libertadores 2021

11 – Palmeiras 2-4 Red Bull Bragantino – Brasileirão 2021

12 – Palmeiras 1-0 Internacional – Brasileirão 2021

13 – Grêmio 1-3 Palmeiras – Brasileirão 2021

14 – Chelsea 2-1 Palmeiras – Mundial de Clubes

15 – Palmeiras 1-0 Santo André – Campeonato Paulista 2022

16 – Athletico Paranaense 2-2 Palmeiras – Recopa Sudamericana 2022

17 – Palmeiras 1-0 Santos – Paulistão 2022

18 – Palmeiras 2-1 Corinthians – Paulistão 2022

19 – Palmeiras 2-0 Ituano – Paulistão 2022

20 – Independiente Petrolero 0-5 Palmeiras – Libertadores 2022

21 – Juazeirense 1-2 Palmeiras – Copa de Brasil 2022

22 – Palmeiras 2-0 RB Bragantino – Brasileirão 2022.