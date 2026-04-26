Liga MX Santos vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 17 a disputarse en el TSM Corona

Video ¡Se define la Liguilla! Así puedes ver la Jornada 17 del Clausura 2026

Este domingo 26 de abril, Santos Laguna recibirá a Monterrey en el Estadio TSM Corona, en un encuentro correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX, última fecha del torneo regular del Clausura 2026.

Santos Laguna se encuentra actualmente en la posición 18 de la tabla, con sólo nueve puntos tras haber logrado dos victorias en el torneo y una de ellas en casa. En su último partido, los Guerreros sufrieron una derrota; ya se encuentra sin posibilidad de acceder a la Liguilla.

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Por otro lado, Monterrey, que tampoco tiene posibilidad de clasificar a la Fase Final del Clausura 2026, llega con 18 puntos y cinco victorias en todo el torneo con un cambio de entrenador en el semestre; llega tras una victoria en su más reciente partido.

La diferencia de puntos entre ambos equipos es notable, lo que añade un contexto interesante a este enfrentamiento. Santos Laguna buscará revertir su racha negativa, mientras que Monterrey intentará consolidar su posición en la tabla.

Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SANTOS VS. MONTERREY DE LA JORNADA 17

Santos llega al partido con la moral baja tras caer ante Atlético de San Luis, lo que genera dudas en su rendimiento y presión por revertir la situación en casa.

Por otro lado, Monterrey se presenta en alza después de imponerse a Puebla, lo que les otorga confianza y ganas de seguir sumando puntos en la lucha por el liderato.

Cuándo es el Santos vs. Monterrey: el juego es este domingo 26 de abril en el TSM Corona.

el juego es este domingo 26 de abril en el TSM Corona. A qué hora es el Santos vs. Monterrey: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Santos vs. Monterrey: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.