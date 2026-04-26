Liga MX Mohamed advierte con Toluca rumbo a Liguilla: "Cada vez somos menos" El director técnico de los Diablos Rojos no se intimida a pesar de ausencias y lesionados en busca del tricampeonato.

Video Mohamed no se asusta por ausencias y bajas en Toluca para Liguilla

Antonio 'Turco' Mohamed, director técnico del Toluca, advirtió que en su equipo cada vez son menos, entre ausencias y lesionados, aunque no se inmutó en busca del tricampeonato de la Liga MX.

En conferencia de prensa después del partido en donde el Toluca venció a León, Mohamed refirió que si bien su plantel estará mermado, los jugadores que quedan en su resto "son de fierro", además de referirse a si tendrán qué ceder ya a sus seleccionados de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

PUBLICIDAD

"Aceptaremos lo que decidan, cómo ha sido así esta semana. Nosotros estamos preparados. Jugaremos con lo que tenemos, cada vez somos menos y los que están son de fierro", dijo el timonel argentino.

EN LEÓN NO OCULTAN FRUSTRACIÓN TRAS QUEDAR ELIMINADOS EN LA LIGUILLA



Javier Gandolfi, director técnico de León, aceptó que el conjunto de los Esmeraldas tenía todas las esperanzas puestas en avanzar a los Cuartos de Final.

Por un momento, León estuvo en la pelea en el partido disputado en el Estadio Nemesio Diez, aunque acabó por caer por goleada.

"Obviamente que nos invade la tristeza la desilusión porque teníamos una ilusión muy grande de lograr meternos en liguilla en cuanto al partido creo que nos costó los primeros 5 o 10 minutos del primer tiempo a partir de ahí el equipo empezó a crecer empezó a emparejar a a Toluca creo que terminamos con un muy buen primer tiempo", dijo Gandolfi.