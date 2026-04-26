Liga MX André Jardine admite que América se relajó tras conocer el resultado del Chivas vs. Tijuana El director técnico de las Águilas se fue con un sabor "amargo" tras la derrota de última hora en el cierre del torneo regular.

Por: Emmanuel R. Marroquín Síguenos en Google

Video ¿Qué pasó con América? Jardine da una pista y ojo a lo que dice

Luego de la derrota de América ante Atlas, André Jardine, técnico de las Águilas consideró que el equipo se relajó después de conocer el resultado de Chivas y Tijuana, pues se supieron clasificados a la Liguilla del Clausura 2026.

"Dos asuntos distintos, el partido que hay que contextualizar, salimos con un gusto amargo, con actuación no buena Atlas jugando la vida por este empate y le acabó saliendo la victoria. Yo con una sensación que tras el partido de Tijuana y Chivas se relaja un poco, sabiendo que ya estábamos.

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"Intentamos movilizarlos, jugar de la manera más seria posible. El equipo se fue muy rápido en el partido", declaró el estratega brasileño en la conferencia de prensa.

Por otra parte, consideró que se debe valorar la clasificación a la Liguilla, pues el torneo fue complicado debido a las lesiones que padeció el equipo.

"Tenemos que de verdad valorar la clasificación, fue conquistada en las últimas victorias con una alineación importante, con todas las dificultades de este torneo, no fue fácil, 8 bajas, vamos a necesitar un día para dirigir este mal partido, pero a partir del lunes muy fuertes para competir con Pumas y ver quién avanza", expresó.

JARDINE 'REGAÑA' A VEIGA POR FALLAR EL PENALTI

André Jardine lamentó que Veiga fallara el penalti que hubiera servido para el empate azulcrema, una siruación qu ele extrañó, pues conoce lo buen cobrador que es.

"Una pena, porque es un buen cobrador de penales, consiguió un récord de tantos penales convertidos en secuencias, tiró penales decisivos en libertadores y es muy difícil la forma en que, hay que ser fuerte sabiendo de las críticas sabiendo dónde está parado.