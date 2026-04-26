Liga MX Cruz Azul vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video ¡Se define la Liguilla! Así puedes ver la Jornada 17 del Clausura 2026

Este domingo 26 de abril, Cruz Azul recibirá a Necaxa en el Estadio Banorte, el regreso de La Máquina a la que alguna vez fue su casa y conquistó títulos, en un encuentro correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX del Clausura 2026.

El cuadro celeste, que recién cambió de técnico para la penúltima fecha del torreo regular, llega con 30 puntos; como local sólo sumó una derrota bajo los reflectores del Estadio Cuauhtémoc.

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En su último partido, el equipo cementero empató, lo que podría influir en su búsqueda de asegurar un lugar mejor en la Liguilla.

Por su parte, Necaxa se encuentra con 18 puntos y cinco victorias en la fase regular, pero ya sin posibilidad de clasificar a la Liguilla; arriba a este encuentro tras un empate en su más reciente presentación.

La diferencia de puntos entre ambos equipos resalta la necesidad de Necaxa de sumar para mejorar su posición en la clasificación sólo para cerrar el torneo de la manera más digna posible.

Este enfrentamiento promete ser crucial para ambos equipos, ya que Cruz Azul busca consolidar su lugar entre los mejores, mientras que Necaxa necesita urgentemente puntos para salir de la parte baja de la tabla.

Los aficionados estarán atentos a cómo se desarrollará el partido y qué estrategias implementarán ambos entrenadores. Para conocer cómo y dónde se televisa este encuentro, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CRUZ AZUL VS. NECAXA DE LA JORNADA 17

Cruz Azul llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a Querétaro, lo que ha generado dudas en su rendimiento y presión para mejorar.

Por su parte, Necaxa también se presenta con la misma situación, tras igualar con Chivas, lo que los mantiene en la búsqueda de una victoria que les devuelva la confianza, pero ya con miras al siguiente torneo.

Cuándo es el Cruz Azul vs. Necaxa: el juego es el domingo, 26 de abril de 2026 en el Cuauhtémoc.

el juego es el domingo, 26 de abril de 2026 en el Cuauhtémoc. A qué hora es el Cruz Azul vs. Necaxa : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Cruz Azul vs. Necaxa: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.