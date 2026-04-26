Liga MX João Pedro es campeón de goleo pese a derrota de San Luis ante Juárez El atacante de convirtió desde los 11 pasos para convertir su gol número 14; ayudó que Armando González se fue en blanco con Chivas.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video João Pedro se corona campeón de goleo en el Clausura 2026

João Pedro se consagró como campeón de goleo del Torneo Clausura 2026 y, aunque incluso convirtió un gol, el Atlético San Luis perdió 1-2 ante FC Juárez, en un choque donde los equipos ya no tenían aspiraciones de Liguilla.

El brasileño logró marcar de penal para llegar a 14 tantos. Aprovechó que Armando González, de Chivas, se fue en blanco en el último juego de la fase regular ante Tijuana para quedarse con los honores.

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¿Cómo se definió el título de goleo para João Pedro?

El equipo fronterizo se puso al frente al minuto 11 con gol de Ettson Ayón, tras rematar de pierna derecha un rebote de un defensivo de San Luis que dejó el balón botando cerca del manchón penal.

Cerca de terminar la primera mitad, el mismo Ayón convirtió su segundo tanto mediante un tiro desde los once pasos, al colocar el balón cerca del palo izquierdo.

En tiempo de compensación, João Pedro cobró un penal para convertir su gol número 14 del certamen, el que le valió obtener el título de goleo.

¿Qué récords logró João Pedro?

João Pedro se convierte en bicampeón de goleo, luego de que el torneo pasado compartió la cima con Paulinho y Armando González.

Pedro es el primer brasileño en obtener el título de goleo en solitario en la liga mexicana en torneos cortos y el primero desde Cabinho en la lejana temporada 1984-85.

Antes de João Pedro, otros amazónicos en ser campeones de goleo fueron Camilo Sanvezzo en el Apertura 2014 y Kléber Boas en el Apertura 2005, pero en ambas ocasiones fue compartido.