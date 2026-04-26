Liga MX Henry Martín regresa tras dos meses de ausencia con América El delantero azulcrema juega los últimos minutos ante el Atlas de cara a la Liguilla del Clausura 2026.

Video ¡El emotivo regreso de Henry Martín al América vs. Atlas!

Henry Martín, delantero del Club América, por fin volvió a tener actividad con el conjunto azulcrema en el partido ante Atlas de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El atacante azulcrema ingresó al terreno de juego a los 73' en sustitución de Alejandro Zendejas, quien le cedió su gafete de capitán al momento de hacer el relevo.

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Se trata del primer partido de Henry Martín después de más de dos meses, ya que su última aparición fue ante Puebla en la Jornada 7 del Clausura 2026, el pasado 20 de febrero.

Henry Martín ha sufrido lesiones y, de hecho, explicó que la falta de un músculo ha dificultado su regreso con el conjunto azulcrema que, ahora, podrá contar con él para la Liguilla.

El cuerpo técnico del América, encabezado por André Jardine, optó por asegurar ás semanas de descanso para Henry Martín para evitar una recaída, ya que la 'Bomba' estaba en condiciones desde hace algunos partidos.