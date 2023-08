América no pondrá excusas tras 'llamada de atención' de Emilio Azcárraga

"Muchas cosas que son internas, me parece bien la presencia de nuestro presidente (Azcárraga), habló de lo que ya hemos hablado con jugadores: no hay que encontrar excusas. Hicimos un gran 2T con un rival duro, una forma bonita de buscar el partido y faltando tres minutos no se puede con grandes jugadores que tenemos, no se puede dejar escapar.