América se toma la foto oficial el Apertura 2025
Los jugadores del equipo varonil y femenil se juntaron para la foto oficial del AP25.
Después de las dolorosas derrotas en el Clásico Nacional, América se tomó la foto oficial del Apertura 2025 donde convivieron jugadores del equipo varonil y femenil.
La antigua hacienda de Tlalpan fue la locación donde se realizó la sesión de fotos que fue presumida por ambos planteles en sus redes sociales con la leyenda: "La unión que nos distingue”.
En la fotografía aparecen los futbolistas de ambas ramas, l a femenil vistiendo la playera de local y la varonil con la indumentaria de visitante, mientras que en el centro se ubicaron los técnicos André Jardine y Ángel Villacampa, acompañados de Santiago Baños y Héctor González Iñarritu.
La unión que nos distingue.— Club América (@ClubAmerica) September 17, 2025
Foto Oficial Apertura 2025.#GrandesDeCorazón pic.twitter.com/IVB7V669ms
Los dirigidos por el técnico brasileño regresarán a la actividad el próximo sábado cuando visiten al líder del torneo, Rayados de Monterrey, donde buscarán regresar a la senda de la victoria tras perder ante Chivas, pero sin la presencia de Henry Martín que causó baja por lesión.
Por su parte, América Femenil enfrentará este miércoles a Pachuca como parte de la Concacaf W Champions Cup.