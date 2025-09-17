Después de las dolorosas derrotas en el Clásico Nacional, América se tomó la foto oficial del Apertura 2025 donde convivieron jugadores del equipo varonil y femenil.

La antigua hacienda de Tlalpan fue la locación donde se realizó la sesión de fotos que fue presumida por ambos planteles en sus redes sociales con la leyenda: "La unión que nos distingue”.

En la fotografía aparecen los futbolistas de ambas ramas, l a femenil vistiendo la playera de local y la varonil con la indumentaria de visitante, mientras que en el centro se ubicaron los técnicos André Jardine y Ángel Villacampa, acompañados de Santiago Baños y Héctor González Iñarritu.

La unión que nos distingue.

Foto Oficial Apertura 2025.#GrandesDeCorazón pic.twitter.com/IVB7V669ms — Club América (@ClubAmerica) September 17, 2025

Los dirigidos por el técnico brasileño regresarán a la actividad el próximo sábado cuando visiten al líder del torneo, Rayados de Monterrey, donde buscarán regresar a la senda de la victoria tras perder ante Chivas, pero sin la presencia de Henry Martín que causó baja por lesión.

Por su parte, América Femenil enfrentará este miércoles a Pachuca como parte de la Concacaf W Champions Cup.