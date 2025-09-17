    América

    América se toma la foto oficial el Apertura 2025

    Los jugadores del equipo varonil y femenil se juntaron para la foto oficial del AP25.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Imponentes! Club América presume espectacular foto para el Apertura 2025

    Después de las dolorosas derrotas en el Clásico Nacional, América se tomó la foto oficial del Apertura 2025 donde convivieron jugadores del equipo varonil y femenil.

    La antigua hacienda de Tlalpan fue la locación donde se realizó la sesión de fotos que fue presumida por ambos planteles en sus redes sociales con la leyenda: "La unión que nos distingue”.

    PUBLICIDAD

    En la fotografía aparecen los futbolistas de ambas ramas, l a femenil vistiendo la playera de local y la varonil con la indumentaria de visitante, mientras que en el centro se ubicaron los técnicos André Jardine y Ángel Villacampa, acompañados de Santiago Baños y Héctor González Iñarritu.

    Los dirigidos por el técnico brasileño regresarán a la actividad el próximo sábado cuando visiten al líder del torneo, Rayados de Monterrey, donde buscarán regresar a la senda de la victoria tras perder ante Chivas, pero sin la presencia de Henry Martín que causó baja por lesión.

    Por su parte, América Femenil enfrentará este miércoles a Pachuca como parte de la Concacaf W Champions Cup.

    Video ¡Lealtad azulcrema! 'Chiquito' Sánchez presume enorme tatuaje del América

    Más sobre América

    1:17
    ¡Imponentes! Club América presume espectacular foto para el Apertura 2025

    ¡Imponentes! Club América presume espectacular foto para el Apertura 2025

    1:16
    ¡Lealtad azulcrema! 'Chiquito' Sánchez presume enorme tatuaje del América

    ¡Lealtad azulcrema! 'Chiquito' Sánchez presume enorme tatuaje del América

    1 min
    'Chiquito' Sánchez se hace enorme tatuaje inspirado en el América

    'Chiquito' Sánchez se hace enorme tatuaje inspirado en el América

    1:18
    Pierde a Henry Martín pero América recupera pieza clave

    Pierde a Henry Martín pero América recupera pieza clave

    1 min
    América recupera a jugador clave tras lesión para el partido ante Monterrey

    América recupera a jugador clave tras lesión para el partido ante Monterrey

    Relacionados:
    América

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    Tráiler: El dentista
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD