Video ¡109 años de Grandeza! América festeja un año más de vida

Club América está de manteles largos, este 12 de octubre del 2025 cumple 109 años de vida, en lo que se ha convertido en el equipo más ganador de la historia del futbol mexicano.

La celebración no pudo ser desde la noche del sábado, ya que en el Clásico Nacional ante Chivas no pudieron salir con el triunfo, este duelo sirvió para no perder el ritmo por el parón de la fecha FIFA.

Este día, a través de sus redes sociales, América subió un video donde resume lo que es la institución en palabras de sus integrantes actuales, equipo varonil y femenil, cuerpo técnico y algunos exjugadores bridaron algunas palabras.

“A nuestro América querido y a cada aficionado, estos 109 años de mucha emoción, de mucha pasión, de mucho amor. Que vengan todas las bendiciones, que vengan muchos más años, de tantas glorias y sigamos con este amor por este club y nuestra afición disfrute de un cumpleaños más, que sea un año más de muchas conquistas de nosotros”, mencionó el técnico tricampeón, André Jardine.

Además, el conjunto de Chelsea los felicitó por los 109 años con unas imágenes de los diferentes enfrentamientos entre ambas escuadras, “¡Felices 109 años al más ganador de México!”, fue el texto con el que acompañaron las fotos.

América se prepara para visitar a Cruz Azul en una edición más del Clásico Joven, este partido corresponde a la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX.