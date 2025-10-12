Una vez que termine la Fecha FIFA, donde a la Selección Mexicana aún le queda un amistoso ante Ecuador, regresará la Liga MX, donde uno de los juegos más atractivos será el que se dé entre Cruz Azul y América.

El Clásico Joven será sin duda el duelo a seguir durante la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 y no solo por la rivalidad que se ha generado entre estas dos escuadras en los últimos torneos, sino por la actual cercanía que hay entre ellos en la tabla de posiciones.

La diferencia entre La Máquina y las Águilas es solamente de dos puntos en favor de estos últimos, por lo que, de llevarse una derrota en el Estadio Olímpico Universitario se verían rebasados por la escuadra celeste.

El Cruz Azul actualmente marcha en la cuarta posición de la tabla de posiciones, con 25 unidades, producto de siete victorias, cuatro empates y dos derrotas y buscará rebasar al América, que está colocado en el subliderato de la competencia, a dos puntos de distancia, con ocho victorias, tres empates y una derrota.

ESTO CUESTA VER EL CLÁSICO JOVEN

El encuentro de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX se llevará a cabo en la cancha de Ciudad Universitaria el próximo sábado 18 de octubre, a las 9:05 de la noche.

Un duelo que generará mucha expectativa entre la afición celeste y la azulcrema, mismas que seguramente buscarán estar en la tribuna para apoyar a sus equipos, por lo que les pasamos los costos de las entradas para ese día.

Costos de preventa Cruz Azul vs. América

Cabecera Sur: $420

Planta Baja General: $510

Planta Alta Pebetero: $590

Palomar General: $650

Platea: $1100

Palcos: $1100