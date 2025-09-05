    América

    América arriba a Washington para enfrentar al DC United de la MLS en amistoso

    De cara a su amistoso ante DC United, las Águilas se ven forzados a cancelar su entrenamiento previo.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Por esto América cancela entrenamiento en Washington

    A fin de no perder el ritmo de competencia durante esta pausa de la Liga MX debido a la Fecha FIFA, el A mérica disputará un encuentro ante el DC United de la MLS.

    Para dicho encuentro, los comandados por André Jardine viajaron a Washington la mañana de este viernes para iniciar la adaptación de cara a este amistoso a llevarse a cabo el sábado 6 de septiembre a las 4:30 de la tarde de la Ciudad de México.

    PUBLICIDAD

    Sin embargo, debido a problemas logísticos, el América debió cancelar su entrenamiento en la capital estadounidense, por lo que se quedará a trabajar en su hotel de concentración previo a enfrentar al DC United.

    Actualmente las Águilas marchan en el segundo lugar del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con un total de 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y aún sin conocer la derrota. Una vez de vuelta al torneo local, los azulcrema disputarán en Clásico de clásicos ante las Chivas en la Jornada 8.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    América supera ampliamente a Chivas en valor de nómina

    América supera ampliamente a Chivas en valor de nómina

    1:16
    ¡Esa mano, VAR! Cachan al ‘Bofo’ Bautista dando ‘mordida’ a policías

    ¡Esa mano, VAR! Cachan al ‘Bofo’ Bautista dando ‘mordida’ a policías

    1:14
    Los desorbitantes precios para el Clásico entre América y Chivas

    Los desorbitantes precios para el Clásico entre América y Chivas

    1 min
    Boletos a la venta para el Clásico entre América y Chivas de Liga MX

    Boletos a la venta para el Clásico entre América y Chivas de Liga MX

    2 min
    Golazos que le hizo Chivas en la historia de los Clásicos Nacionales al América

    Golazos que le hizo Chivas en la historia de los Clásicos Nacionales al América

    Relacionados:
    América

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD