A fin de no perder el ritmo de competencia durante esta pausa de la Liga MX debido a la Fecha FIFA, el A mérica disputará un encuentro ante el DC United de la MLS.

Para dicho encuentro, los comandados por André Jardine viajaron a Washington la mañana de este viernes para iniciar la adaptación de cara a este amistoso a llevarse a cabo el sábado 6 de septiembre a las 4:30 de la tarde de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Sin embargo, debido a problemas logísticos, el América debió cancelar su entrenamiento en la capital estadounidense, por lo que se quedará a trabajar en su hotel de concentración previo a enfrentar al DC United.