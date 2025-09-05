América arriba a Washington para enfrentar al DC United de la MLS en amistoso
De cara a su amistoso ante DC United, las Águilas se ven forzados a cancelar su entrenamiento previo.
A fin de no perder el ritmo de competencia durante esta pausa de la Liga MX debido a la Fecha FIFA, el A mérica disputará un encuentro ante el DC United de la MLS.
Para dicho encuentro, los comandados por André Jardine viajaron a Washington la mañana de este viernes para iniciar la adaptación de cara a este amistoso a llevarse a cabo el sábado 6 de septiembre a las 4:30 de la tarde de la Ciudad de México.
Sin embargo, debido a problemas logísticos, el América debió cancelar su entrenamiento en la capital estadounidense, por lo que se quedará a trabajar en su hotel de concentración previo a enfrentar al DC United.
Actualmente las Águilas marchan en el segundo lugar del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con un total de 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y aún sin conocer la derrota. Una vez de vuelta al torneo local, los azulcrema disputarán en Clásico de clásicos ante las Chivas en la Jornada 8.