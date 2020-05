Amaury Vergara ‘veta’ al ‘Piojo’ Herrera de Chivas

“Voy a ser muy directo, no estoy interesado en absoluto en trabajar con el Piojo , le reconozco su carrera, creo que es un mexicano exitoso y ha hecho una labor muy buena en nuestro futbol, siempre reconoceré de quien sea el éxito porque no se trata de demeritar a nadie, pero no creo que sea el perfil adecuado para Chivas.

“No existe ningún color amarillo en mi casa y si me vas a ver con el amarillo puesto tendrá que ser algún detallito, pero a ese grado (es antiamericanista), creo que incluso te diría más que mi padre, pero en la silla en la que me toca representar hoy, tengo que ser muy diplomático porque podemos ofender y no es mi intención ofender, pero definitivamente crecí con ese fervor, no voy a decir odio, sino, más bien esa ficción por así decirlo. He perdido muchas apuestas con americanistas, he ganado más de las que he perdido, pero sí soy un antiamericanista de corazón”, manifestó.