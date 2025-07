Álvaro Angulo ya está en México para cerrar su fichaje con Pumas

El fichaje también fue impulsado por Efraín Juárez, entrenador de Pumas, quien coincidió con Angulo en el Atlético Nacional y fue clave en su decisión. “ Me reencontraré con un cuerpo técnico que me conoce, con el que me fue bien. Efraín fue vital (para llegar a Pumas), me mostró su interés desde el inicio y acepté de inmediato”, declaró.