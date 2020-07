Almada adelanta: "Rivero se queda y Furch será el capitán"

Además, el equipo ya no sufrirá más modificaciones en el plantel, aseguró: "Hemos incorporado dentro de las posibilidades que ha tenido el club y prácticamente hemos cerrado la posibilidad de incorporar a nuevos jugadores por los alcances económicas que tenemos. Estamos satisfechos; quizá hemos perdido en alguna posición en la cancha por la lesión de Brian ( Lozano ), la recaída de Ayrton ( Preciado ) y la partida de Erick ( Castillo ). Estamos analizando y trabajando para tratar de poner a los once que están mejor”.

Almada solo dejó a la incertidumbre quien será el arquero titular tras la salida de Jonathan Orozco y la incorporación de Gibrán Lajud, quien competirá por el puesto con Carlos Acevedo, "cuando juguemos contra Cruz Azul van a saberlo. Yo lo tengo definido, no me gusta adelantarles nada porque los rivales no adelantan nada, pero sí estamos muy confiados con Carlitos y con Lajud", añadió.