Video ¡Con todo! Así se prepara Maximin para el Clásico Joven

Allan Saint-Maximin disputará un nuevo Clásico en el futbol mexicano cuando América enfrente a Cruz Azul en Ciudad Universitaria donde buscará ser factor para las Águilas en un encuentro donde se juegan más que los tres puntos.

Y ante esto, el futbolista francés presumió en su cuenta de Instagram como se prepara para llegar a tope para el vibrante duelo ante la Máquina.

Maximin subió un par de historias donde se le ve trabajando fuerza en el gimnasio en su tiempo libre, mostrando que está más que comprometido con el conjunto del América.

Dicha preparación fue aplaudida por los aficionados azulcremas que siguen llenando de elogios al futbolista francés que también hace unos días sorprendió con su lujosa vivienda.

Allan Saint-Maximin busca en el Clásico Joven anotar su primero gol en clásicos, ya que ante Chivas y Pumas se fue en blanco, aunque ante los universitarios fue factor para que América se perfilará al triunfo.

América se meterá al estadio Olímpico Universitario para visitar a Cruz Azul en duelo de la jornada 13 del Apertura 2025 donde intentará mantenerse en la parte alta de la tabla general.