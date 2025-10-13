    América

    Maximin presume su increíble casa en México

    Además, el futbolista reveló en entrevista que lo motivó en llegar al futbol mexicano.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Qué lujo! Maximin presume su mansión

    El refuerzo bomba del América, Allan Saint- Maximin, ha presumido su gran calidad en el terreno de juego y ahora presumió la lujosa casa en donde vive en la Ciudad de México.

    En entrevista con el youtuber, Vincent Queijo, el futbolista de las Águilas contó cómo ha sido si vida en la capital mexicana donde d estacó lo bien que se la pasa con su familia a pesar de la advertencia que le hicieron.

    “Francamente, es una sorpresa, especialmente con todo lo que me dijeron, que no era seguro, pero al final es genial”, mencionó Maximin en una parte de la entrevista.

    Y en dicha entrevista aprovechó para dar un tour por su hogar que se encuentra en un exclusivo fraccionamiento de la Ciudad de México.

    Maximin presumió las habitaciones de su casa que tienen todos los lujos posibles y mostró una habitación única donde tiene las playeras de los equipos en los que ha jugado en su carrera.

    De igual forma mostró una alberca donde señalo que por el momento no utiliza por las constantes lluvias que han azotado la ciudad. Asimismo, el atacante del América señaló que trata de aprovechar cualquier momento para convivir con su familia.

    Allan Saint-Maximin salió con un golpe en el último juego de América, pero podrá estar disponible para el Clásico Joven ante Cruz Azul de la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX.

