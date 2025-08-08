Video ¡Saint-Maximin ya viaja a México para firmar con América!

El anuncio del nuevo fichaje de América, Allan Saint-Maximin, es inminente luego de darse a conocer la hora en que el jugador llegará a México.

De acuerdo con el periodista Ahmed Ragab, Saint-Maximin aterrizará este viernes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 7:50pm, hora del centro de México, 9:50 del Este y 6:50 del Pacífico de Estados Unidos.

La cuenta de fanáticos de las Águilas, Vamos_CFamerica, compartió una serie de fotos de su inminente refuerzo arriba del avión que lo llevará a México para iniciar su aventura en el futbol mexicano con el tricampeón.

Hasta el momento se sabe que Saint-Maximin firmará por cuatro temporadas con América, con opción de uno más, luego de que los azulcrema desembolsaran entre 10 y 12 millones de dólares al Al Ahly.

Saint-Maximin se perfila como el fichaje 'bomba' del América y uno de los más comentados en el Apertura 2025, por su nivel y experiencia que ha ganado en equipos como el Newcastle, de Inglaterra, y Fenerbache, de Turquía.