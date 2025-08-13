Allan Saint -Maximin, estelar refuerzo de América, habló en exclusiva para TUDN para revelar quien jugó un papel importante para su fichaje en la Liga MX.

El jugador francés, que ya deleitó su clase en los entrenamientos de las Águilas, comentó que André-Pierre Gignac fue protagonista para aceptar su venida a México.

"Vi muchos documentales sobre la vida en México de Gignac que me ayudó a entender mejor el futbol mexicano, el club, la gente. Hablé con Gignac por teléfono, por facetime y me ayudaron a entender mejor el futbol mexicano. No me dio mucha información sobre el América, pero después pude hablar con más gente, no esperaba que fuera tan grande".

¿DÓNDE LE GUSTAR JUGAR A ALLAN SAINT-MAXIMIN?



El refuerzo del América habló de la zona del campo en donde mejor se puede desenvolver, pero afirmó estar abierto a acomodarse donde André Jardine quiera utilizarlo.

"Me explicaron que cuando llegara me recibirían como un rey y el mejor de la liga. No puedo jugar en todas partes del campo, pero me gusta jugar por la banda, porque tengo buena calidad para pasar el balón y mantenerlo, es mi mejor posición, aunque estoy abierto a jugar en donde el entrenador me necesite porque lo más importante es el equipo y ganar".

Allan Saint-Maximin comentó a Julio Ibáñez de TUDN, que no se siente presionado por jugar en América al haber estado antes en equipos importantes de Europa.

"No siento presión, he estado en otros grandes equipos con grandes aficiones, muy intensas. Empecé a los quince años con mucha exigencia, en Newcastle con aficionados muy increíbles, como lo es aquí, cuando juguemos en el estadio será genial, daré lo mejor de mí y veremos que pasa cuando me toque debutar en México.