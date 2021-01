Habrá cambio de alineación en Pumas para enfrentar al Mazatlán

El sacrificado será Amaury García, joven canterano quien arrancó en la Jornada 1 por el costado derecho pero precisamente fue relevado por el paraguayo, un movimiento que hizo el estratega universitario para buscar verticalidad en la zona de ataque, algo que con el juvenil no estaba teniendo, e incluso casi le sale la jugada, pues Iturbe estuvo muy cerca de concretar un golazo con una jugada que inició por la banda derecha y terminó con un disparo que se fue cerca.

Una buena notucia para la fanaticada felina es que Fabio Álvarez, quien se convirtió en pieza clave el torneo pasado, finalmente está recuperado al cien por ciento y podrá salir a la banca aunque no es seguro que tenga actividad pues el cuerpo técnico quiere irse con calma y no forzar al jugador para evitar que sufra una recaída y perderlo por un periodo más prolongado, no obstante, podría ver unos minutos en el terreno de juego si es que Lillini lo considera oportuno.