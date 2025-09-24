Video ¡Lamine Yamal y Nicki Nicole lanzan mensaje tras perder el Balón de Oro!

El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) publicó su ranking anual de los 100 mejores jugadores del mundo en el que destacan Alexis Vega y Sergio Canales.

Con una calificación perfecta de 100, Lamine Yamal lidera la lista pese a su segundo lugar en el Balón de Oro 2025, premio que ganó Ousmane Dembélé que en el ranking del CIES aparece sorpresivamente hasta la séptima posición con una nota de 95.6.

La Liga MX se hizo presente en el listado con dos elementos: Alexis Vega y Sergio Canales. El delantero del Toluca ocupa el lugar 62 con una nota de 89.9, mientras que el futbolista del Monterrey cierra el ranking con 88.7 de calificación.

Alexis Vega está por encima de varias figuras internacionales como Enzo Fernández (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Arda Güler (Real Madrid) y Alexander Isak, por quien el Liverpool recientemente pagó más de 150 millones de euros.

El ranking del Observatorio de Futbol del CIES se basa en un sistema estadístico que considera seis aspectos clave para evaluar el rendimiento:

Juego aéreo

Construcción ofensiva

Duelos defensivos

Asistencias y generación de gol

Disparos a portería

Regates, conducciones y pases en campo rival

Además, el CIES también toma en cuenta el nivel competitivo de cada liga y el desempeño colectivo de los equipos a partir del 22 de septiembre del 2024.



Top 10 de los mejores jugadores del mundo, según el CIES

Los primeros tres puestos del CIES los ocupa Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Pedri, mientras que el podio del Balón de Oro fue Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Vitinha.

Lamine Yamal – FC Barcelona (100)

Kylian Mbappé – Real Madrid (98.6)

Pedri González – FC Barcelona (97.5)

Virgil van Dijk – Liverpool (97.2)

Michael Olise – Bayern Múnich (96.8)

Mohamed Salah – Liverpool (96.2)

Ousmane Dembélé – PSG (95.6)

Joshua Kimmich – Bayern Múnich (95.2)

Achraf Hakimi – PSG (95.2)

Vinícius Jr. – Real Madrid (95.1)