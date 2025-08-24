Alexis Vega rompió el silencio sobre el video que circula en redes sociales donde se ve a una mujer defendiéndolo de los insultos que recibió en el Cruz Azul vs. Toluca desde las gradas del Estadio Olímpico Universitario.

Vega aclaró que la persona que sale en el video no es su esposa, como muchos señalaron, sino su cuñada. Y agregó que otros familiares de los jugadores del Toluca también fueron agredidos durante el partido de la Jornada 6 de la Liga MX.

“Cabe recalcar que no solo fueron agresiones en contra de mi cuñada, si no también a otros familiares de mis compañeros. Es una tristeza que por estos hechos nuestras familias ya no se sientan seguras en un estadio”, señaló el delantero mexicano en su cuenta de X.

Alexis Vega lanzó una advertencia para aquellas personas que difamen a él y a su familia: “De lo contrario me veré en la necesidad de actuar legalmente contra quien resulte responsable”.

En el video se ve a la cuñada del futbolista del Toluca gritando “ojalá que ganarán lo que Alexis, pendejos” mientras era retirada de las gradas y algunos aficionados de Cruz Azul le lanzaban vasos y chorros de cerveza.

La familiar de Alexis Vega habría reaccionado así después de que en las gradas de C.U. sonara el grito de “borracho, borracho” en contra del jugador escarlata.

Cruz Azul venció 1-0 a Toluca con un golazo de cabeza de Luka Romero al minuto 78. Alexis fue titular y disputó 73 minutos del encuentro.