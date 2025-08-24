    Cruz Azul

    Luka Romero y su reacción tras su golazo de cabeza en el Cruz Azul vs. Toluca

    El futbolista mexicoargentino destacó la victoria en la Jornada 6 y el equipo que tiene Nicolás Larcamón.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Alegría enorme el anotar un gol y dar el triunfo: Luka Romero

    Luka Romero le dio la victoria a Cruz Azul vs. Toluca (1-0) con un brutal cabezazo para lograr su cuarto triunfo y seguir invicto en el Torneo Apertura 2025.

    Al término del partido, disputado en una noche lluviosa en el Estadio Olímpico Universitario, Romero dio sus sensaciones sobre el golazo que marcó a pase de Orozco Chiquete al minuto 78.

    “Es una alegría enorme entrar así con el partido 0-0, uno siempre quiere hacer lo mejor posible y qué mejor que con un gol y dándole la victoria al equipo.

    “Lo venimos demostrando desde hace mucho, hoy jugamos un partido contra un gran rival, se hicieron las cosas bien y se pudo dar el triunfo”, señaló el futbolista mexicoargentino en entrevista para TUDN.

    Luka Romero destacó la plantilla que ha conformado La Máquina y Nicolás Larcamón para el Apertura 2025, donde han ido de menos a más.

    “Tenemos un grupo fantástico, jugador por jugador somos un equipo increíble, entonces, se está viendo lo que venimos haciendo ahora, que venimos trabajando muy bien en la semana y gracias a Dios se pudo dar”, añadió.

    Cruz Azul llegó a 14 puntos y escaló al segundo lugar de tabla de Liga MX. La Máquina visitará a Chivas en la Jornada 7 el próximo sábado 30 de agosto.

    Video Resumen | ¡Cruz Azul se impone al Toluca con ‘pinturita’ de Luka Romero!

