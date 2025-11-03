Video La buena noticia en América de cara al partido ante Toluca

América jugará ante Toluca en la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX y André Jardine puede sonreír al recuperar algunos jugadores lesionados.

De acuerdo a información de Julio Ibáñez de TUDN, el entrenador brasileño puede contar con un par de futbolistas que han estado en la 'enfermería' de las Águilas desde hace partidos.

PUBLICIDAD

LOS JUGADORES QUE RECUPERARÍA AMÉRICA ANTE TOLUCA



El primero de ellos es Alejandro Zendejas que se lesionó en la Jornada 13 ante Cruz Azul tras unas molestias musculares que acarreaba de días anteriores.

"Alejandro Zendejas ha arrancado la semana de manera regular junto al resto de sus compañeros, después de que se resintiera de las molestias ante Cruz Azul, hoy ha vuelto a trabajar al parejo. Será durante la semana que se decida si puede ser titular o va al banquillo de suplentes ante al conjunto choricero, lo cierto es que al menos estará convocado".

El segundo lesionado se trata de José Zúñiga, quien poco a poco recupera el ritmo futbolístico en entrenamientos, aunque de este todavía es incierto si será tomado en cuenta ante los Diablos Rojos.

"La 'Pantera' Zúñiga estuvo haciendo trabajo con los futbolistas que tuvieron pocos minutos ante León o que se quedaron en el banquillo. El colombiano todavía está en veremos. Los que tienen pocas oportunidades son Henry Martín e Isaías Violante".