    América

    André Jardine se muestra preocupado por la lesión de José Zúñiga

    El técnico del América descarta complicaciones en la mayoría de los lesionados durante en juego de la Jornada 12 de la Liga MX.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video André Jardine habla sobre los tres lesionados ante Santos

    Luego de la contundente victoria 3-0 sobre Santos, a pesar de sumar varias bajas durante el encuentro, el técnico del América, André Jardine, agradeció contar con un plantel tan vasto.

    "Hoy sí queda claro la importancia de tener un elenco fuerte, de tener opciones, de estar preparando a todos para estos momentos, muy buena entrada de Alan de inicio".

    Sobre la baja de Sebastián Cáceres antes del inicio del encuentro ante los Guerreros, el estratega informó sobre las razones que no le permitieron jugar.

    " Cáceres está con un hongo, es raro esto, pero que está complicando un poco entre dedos que siente bastante dolor, suficiente para no jugar, pero nada que preocupe".

    Sobre la salida de Allan Saint - Maximin del encuentro, quien salió cojeando, Jardine informó que solo se trata de un golpe; sin embargo, destacó que lo que sí les preocupa es el caso de José 'Pantera' Zúñiga.

    "Lo de Max fue un golpe en el inicio del partido, estaba jugando muy bien; lo de Zúñiga sí es muscular, esto nos preocupa un poco, pero al mismo tiempo que te preocupas cuando sale alguien por lesión, muy bueno ver a Aguirre entrando como entró, muy motivado, muy atento, muy conectado".

