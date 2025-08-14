    Futbol

    Alana Flores adelanta la fecha de su boda con Sebastián Cáceres de América

    La streamer también asegura que seguiría al futbolista del América a dónde fuera, si en algún momento sale de la institución.

    Baudelio Garcia.
    De un tiempo a la fecha en cada partido del América existe una persona que también acapara los reflectores. La streamer Alana Flores es novia del jugador Sebastián Cáceres y en cada juego se les ve juntos sobre todo al finalizar los compromisos.

    Alana fue la invitada al programa de Faitelson sin Censura y se abrió a hablar de su relación. De entrada, la streamer reconoció su afición por Rayados, por ser de Monterrey, pero que ahora apoya al América por jugar su novio. “Yo me iría a donde él fuera”, a pregunta si un día sale de la institución de Coapa.

    “A veces resulta difícil ser la novia de un futbolista, pero al final del día no resulta tanto porque el mundo de las redes es aparte al personal. Eso no afecta nuestra relación, creo que es la más bonita y estable que he tenido, tenía otro concepto de los futbolistas, pero él me ha demostrado todo lo contrario”, agregó Alana Flores.

    Al hablar sobre la función boxística del próximo domingo, la streamer señala que él (Cáceres) se emociona, está contento y sufre. “Cuando recién comenzamos a salir mi equipo de trabajo lo conoció porque me acompañaba a mis entrenamientos y nuestros horarios eran distintos.

    “La fecha para una boda sería después del próximo Mundial de futbol”, remató Alana Flores.

