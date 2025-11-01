    Pumas UNAM

    Alan Medina confía en que Pumas se meta a la Liguilla del Apertura 2025

    El mediocampista de los auriazules enumera los errores que han cometido y que los mantiene alejados de puestos de clasificación.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Alan Medina apuesta por Pumas para acceder al Play-in

    En la recta final del Torneo Apertura 2025 y aún con posibilidades de meterse a la etapa del Play-In, Alan Medina habló un poco de las adversidades que ha sufrido Pumas en la competencia.

    " Todos llegamos un poco tarde, yo llegué hasta la jornada 6 o 7, José Juan, varios hemos llegado tarde y creo que parte de ahí un poco porque es un tema de reconstrucción".

    Para el jugador auriazul los errores que se han cometido en el terreno de juego han traído repercusiones que los están dejando lejos de los puestos de clasificación.

    " Hemos tenido muchos errores que nos han costado muchos puntos valiosos que ahorita estaríamos peleando más arriba".

    Finalmente, Alan Medina se mostró confiado en que los Pumas podrán imponerse ante Tijuana en esta jornada y llevarse tres puntos más ante Cruz Azul en la última fecha y llegar a la etapa de Play-In y llegar embalados a la Liguilla.

    "H aciendo dos buenos partidos, ganando los dos que quedan podemos estar dentro y estando dentro y llegando enrachados todo podríamos convertirlo a favor".

