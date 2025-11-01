En la recta final del Torneo Apertura 2025 y aún con posibilidades de meterse a la etapa del Play-In, Alan Medina habló un poco de las adversidades que ha sufrido Pumas en la competencia.

" Todos llegamos un poco tarde, yo llegué hasta la jornada 6 o 7, José Juan, varios hemos llegado tarde y creo que parte de ahí un poco porque es un tema de reconstrucción".

Para el jugador auriazul los errores que se han cometido en el terreno de juego han traído repercusiones que los están dejando lejos de los puestos de clasificación.

" Hemos tenido muchos errores que nos han costado muchos puntos valiosos que ahorita estaríamos peleando más arriba".

Finalmente, Alan Medina se mostró confiado en que los Pumas podrán imponerse ante Tijuana en esta jornada y llevarse tres puntos más ante Cruz Azul en la última fecha y llegar a la etapa de Play-In y llegar embalados a la Liguilla.