Afición de Pumas niega Goya a jugadores tras perder contra Chivas

Video Resumen | Despierta Chivas y le gana a Pumas con gol sobre el final del partido

La derrota de Pumas ante Chivas el domingo por la noche en Ciudad Universitaria dejó una contundente postal de la afición contra los jugadores auriazules al final del encuentro.

Como suele pasar al final de cada partido, sin importar el resultado, el plantel de Pumas se reúne frente al Pebetero del Olímpico Universitario para entonar el famoso Goya junto a la fiel afición y así reafirmar el compromiso y la lealtad hacia el club.

Sin embargo, en esta ocasión fue distinto, pues la afición de Pumas dejó en visto a los jugadores quienes hicieron la señal con la mano para el conteo regresivo, pero el Goya no resonó en CU.

Y es que no es para menos, luego de que el equipo dejara escapar el empate con el penal errado por Álvaro Angulo en la recta final del encuentro y se dejara remontar en casa ante uno de los rivales históricos.