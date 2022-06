Aldrete sueña con ser campeón en Pumas, su tercer equipo grande: "Es lo que más me motiva"

“Yo creo que ya había cumplido mi ciclo, fue un ciclo importante pero no es fácil, me sentía incompleto sin cumplir el objetivo de campeonar con Cruz Azul, al lograrlo siempre quieres más y sí hubo la oportunidad de renovar, pero también surgió esta oportunidad, lo platiqué con mi familia y es algo meramente deportivo el venir para acá, me motiva ese reto, el buscar otro campeonato con otro equipo grande, eso es lo que más me motiva”, reveló Aldrete en entrevista con Rodrigo Celorio, de TUDN, desde la pretemporada de Pumas en Acapulco.