La Liga MX organiza torneo internacional de fuerzas básicas
El Torneo se divide en dos grupos, el Grupo 1, integrado por equipos de la liga, y el Grupo 2 por los invitados internacionales.
Del 28 de agosto al 6 de septiembre se realiza la décima edición del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas Sub-17 de la Liga MX en 'La Casa del Futbol' en Toluca, Estado de México.
En la Edición 2025 participan ocho equipos:
- Necaxa
- Pumas UNAM
- Rayados de Monterrey
- Santos Laguna
- Club Atlético Peñarol (Uruguay)
- Orlando City SC (Estados Unidos)
- Real Salt Lake (Estados Unidos)
- Selección Nacional de México Sub-16
Cada Club disputará un partido ante el resto de los participantes, al final de las 7 jornadas de Fase de Grupos, el primer lugar de cada sector disputará la Gran Final el sábado 6 de septiembre en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.
El Torneo Internacional de Fuerzas Básicas tiene como propósito brindar un roce internacional a los 181 participantes del certamen y ofrecer una experiencia integral que incluye valores a los jóvenes futbolistas.
A lo largo de los 10 años del torneo hay distintos ejemplos de futbolistas nacionales e internacionales que han participado y hoy destacan en diferentes Ligas:
Gilberto Mora, Elías Montiel, Hugo Camberos, César Huerta, Diego Lainez, Érick Sánchez, Ozziel Herrera, Alexis Gutiérrez, Israel Reyes, Roberto de la Rosa, Alexei Dominguez, Stephano Carrillo. Ricardo Pepi y Jesús Ferreira
En la Jornada 1 del torneo, disputada el jueves 28 de agosto, los marcadores fueron:
- Orlando City SC 0-0 Pumas UNAM
- Necaxa 2-1 Santos Laguna
- Rayados de Monterrey 2-1 Selección Nacional de México Sub-16
- Club Atlético Peñarol 0-0 Real Salt Lake