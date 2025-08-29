La Liga MX organiza torneo internacional de fuerzas básicas

Del 28 de agosto al 6 de septiembre se realiza la décima edición del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas Sub-17 de la Liga MX en 'La Casa del Futbol' en Toluca, Estado de México.

PUBLICIDAD

En la Edición 2025 participan ocho equipos:

Necaxa

Pumas UNAM

Rayados de Monterrey

Santos Laguna

Club Atlético Peñarol (Uruguay)

Orlando City SC (Estados Unidos)

Real Salt Lake (Estados Unidos)

Selección Nacional de México Sub-16

El Torneo se divide en dos grupos, el Grupo 1 siendo integrado por equipos de la LIGA BBVA MX, y el Grupo 2 por los invitados internacionales.

Cada Club disputará un partido ante el resto de los participantes, al final de las 7 jornadas de Fase de Grupos, el primer lugar de cada sector disputará la Gran Final el sábado 6 de septiembre en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

El Torneo Internacional de Fuerzas Básicas tiene como propósito brindar un roce internacional a los 181 participantes del certamen y ofrecer una experiencia integral que incluye valores a los jóvenes futbolistas.

A lo largo de los 10 años del torneo hay distintos ejemplos de futbolistas nacionales e internacionales que han participado y hoy destacan en diferentes Ligas:

Gilberto Mora, Elías Montiel, Hugo Camberos, César Huerta, Diego Lainez, Érick Sánchez, Ozziel Herrera, Alexis Gutiérrez, Israel Reyes, Roberto de la Rosa, Alexei Dominguez, Stephano Carrillo. Ricardo Pepi y Jesús Ferreira

En la Jornada 1 del torneo, disputada el jueves 28 de agosto, los marcadores fueron: