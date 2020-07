"Se verá mañana pero Eden está con nosotros y es lo más importante, tener a los jugadores disponibles. No es un jugador que me sorprenda (Mendy). Es joven, tiene talento y lo está demostrando. Lo único que no se puede hacer es compararlo con Marcelo, porque Mendy es Mendy y Marcelo es Marcelo".

"No me molesta ni me extraña, siempre es el mismo debate, cada uno opina y nosotros tenemos la obligación de mostrar que somos buenos cada partido y en el momento que toca. Cada uno va a opinar lo que piensa del Real Madrid, es el club más importante de la historia, y eso no va a cambiar nunca".