Zinedine Zidane cumple años con dudas en la temporada

Sí, Zidane ya aclaró que no hay ningún problema con el galés Gareth Bale, lo cierto es que las aguas todavía no están del todo serenas en Valdebebas. La frase de que el jugador británico tiene "un pie fuera de la institución" se repite constantemente (quizás con mayor ahínco desde hace año y medio), pero mientras no juegue (algo que no parece ser la opción preferida de Zidane), será una especie de mosca en el vestidor, y una muy grande, ¿la soportará Zizou?