Xavi ya habría pedido a su primer refuerzo para el nuevo Barça

El periódico británico The Sun publicó que otro objeto del deseo de Xavi Hernández sería el extremo inglés Raheem Sterling, quien ha sido vinculado con los blaugranas desde el inicio de la temporada, además, el propio jugador ha externado su deseo de salir del Manchester City en busca de los minutos que no tiene con Pep Guardiola, pero por el momento no hay nada oficial ni alguna negociación formal.