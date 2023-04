Xavi no piensa en récords y recuerda que Barcelona aún no ha ganado LaLiga

"Lo del jardinero no es de ahora, es de hace muchos años. Me lo tomo a broma; mejor jardinero que otra cosa. De aquí a unos años pensaremos 'madre mía, cuando no había tiempo efectivo en el fútbol, o cuando nos ponían el césped así...'. No pararé hasta que el fútbol sea más justo para todos, por muchos años que me llamen el jardinero", sentenció.