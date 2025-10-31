Xabi Alonso aclara incidente con Vinicius de cara al partido ante Valencia
El Real Madrid afronta un partido complicado este fin de semana ante Valencia con el vestidor ¿‘tocado’?
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, rompió el silencio sobre la supuesta ruptura entre su cuerpo técnico, Vinícius y el club tras el berrinche del jugador en el Clásico de LaLiga ante Barcelona.
En rueda de prensa previa al partido liguero de este sábado ante Valencia en el Santiago Bernabéu, Xabi Alonso aclaró lo que sucedió días después tras la bronca del brasileño por ser sustutuido en el partido ante Barcelona.
"Para mí fue un comunicado muy valioso y positivo en el que Vini demostró su honestidad, habló desde el corazón, lo que significa este club y lo que quiere dar.
"Lo más importante para mí es lo que dijo a sus compañeros, al club, a la afición, me quedé muy satisfecho y desde el miércoles se cerró el tema. Ninguna represalia", sentenció Alonso sobre una supuesta medida disciplinaria contra el jugador.
El Real Madrid, actual líder del campeonato en España con 27 puntos, cinco más que su acérrimo rival y más cercano perseguidor, Barcelona, busca librar un partido complicado en casa nuevamente para mantenerse alejado y cerrar el año con buenas sensaciones.
"El Valencia el año pasado ganó en el Bernabéu, no podemos relajarnos, Valencia tiene calidad, jugadores buenos, partido con alerta porque después de una gran victoria (sobre Barcelona) a veces bajas un poco el pistón y no queremos que eso suceda".