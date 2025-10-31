En rueda de prensa previa al partido liguero de este sábado ante Valencia en el Santiago Bernabéu, Xabi Alonso aclaró lo que sucedió días después tras la bronca del brasileño por ser sustutuido en el partido ante Barcelona.

"Para mí fue un comunicado muy valioso y positivo en el que Vini demostró su honestidad, habló desde el corazón, lo que significa este club y lo que quiere dar.

"Lo más importante para mí es lo que dijo a sus compañeros, al club, a la afición, me quedé muy satisfecho y desde el miércoles se cerró el tema. Ninguna represalia", sentenció Alonso sobre una supuesta medida disciplinaria contra el jugador.

El Real Madrid, actual líder del campeonato en España con 27 puntos, cinco más que su acérrimo rival y más cercano perseguidor, Barcelona, busca librar un partido complicado en casa nuevamente para mantenerse alejado y cerrar el año con buenas sensaciones.