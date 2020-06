Tebas señaló al astro argentino como el mejor en la historia y rogó porque el delantero decida poner fin a su carrera en LaLiga de España y no en otro lado, aunque no sería el fin del mundo tampoco.

“Hay que reducir al máximo el riesgo de contagio. Incluso si hace falta llegando al absurdo. Mantendremos las normas al máximo nivel hasta que no haya una vacuna. Satisfecho me encontraré si le entregamos la Copa al Barça o al que sea y los equipos que ascienden. Es decir, cuando acabe la competición”.

“Ver los estadios llenos no depende del presidente de LaLiga. Hasta que no haya una vacuna es muy difícil que se pueda ver el cien por cien en los estadios. La población no es inmune hasta que haya un 70% en esa condición. Entonces es difícil ver los estadios llenos. Habrá que ver la evolución de la pandemia. Hasta que no haya vacuna no veremos llenos los estadios”.