Barcelona Barcelona vs. Levante EN VIVO: goles, resumen y marcador del partido Jornada 25 de LaLiga Barcelona recibe a Levante como parte de la Jornada 25 de LaLiga.

Video ¡Lamine Yamal falla su primer penal! Barcelona pierde ante Girona

Barcelona recibe a Levante en la Jornada 25 de la Primera División del futbol de España en busca de la victoria que los mantenga de líderes en el torneo.

Al conjunto de Hansi Flick le urge una victoria en LaLiga tras el descalabro de la fecha pasada frente al Girona, que arruinó una racha de cinco partidos sin perder en liga.

Sin embargo, si contamos todas las competiciones, el Barcelona sumó dos derrotas dolorosas, sobre todo la sufrida por goleada en la Ida de Semifinales de la Copa del Rey, donde cayó 4-0 ante Atlético de Madrid.

GOL DEL BARCELONA

Frenkie de Jong anota el 2-0 para Barcelona al minuto 32.

GOL DE VESTIDOR DEL BARCELONA

Marc Bernal abre el marcador 1-0 al minuto 4.

INICIA EL PARTIDO

Barcelona 0-0 Levante

ALINEACIÓN DEL BARCELONA VS. LEVANTE