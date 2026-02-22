    Barcelona

    Barcelona vs. Levante EN VIVO: goles, resumen y marcador del partido Jornada 25 de LaLiga

    Barcelona recibe a Levante como parte de la Jornada 25 de LaLiga.

    Por:Juan Regis
    Video ¡Lamine Yamal falla su primer penal! Barcelona pierde ante Girona

    Barcelona recibe a Levante en la Jornada 25 de la Primera División del futbol de España en busca de la victoria que los mantenga de líderes en el torneo.

    Al conjunto de Hansi Flick le urge una victoria en LaLiga tras el descalabro de la fecha pasada frente al Girona, que arruinó una racha de cinco partidos sin perder en liga.

    Sin embargo, si contamos todas las competiciones, el Barcelona sumó dos derrotas dolorosas, sobre todo la sufrida por goleada en la Ida de Semifinales de la Copa del Rey, donde cayó 4-0 ante Atlético de Madrid.

    GOL DEL BARCELONA
    Frenkie de Jong anota el 2-0 para Barcelona al minuto 32.

    GOL DE VESTIDOR DEL BARCELONA
    Marc Bernal abre el marcador 1-0 al minuto 4.

    INICIA EL PARTIDO
    Barcelona 0-0 Levante

    ALINEACIÓN DEL BARCELONA VS. LEVANTE

    • J. García
    • Jules Kounde
    • E. García
    • Gerard Martin
    • J. Cancelo
    • Frenkie de Jong
    • Marc Bernal
    • Dani Olmo
    • Lamine Yamal
    • R. Lewandowski
    • Raphinha
