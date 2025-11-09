    LaLiga

    Real Madrid no puede con Rayo Vallecano y no pasa del empate

    El conjunto merengue frenó su racha triunfal en la LaLiga y sumó su primer empate de la temporada en Vallecas.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¿A la altura del Real Madrid? Esto dijo Zamorano sobre la grandeza del América

    El Real Madrid puso fin a su racha triunfal en LaLiga al igualar 0-0 ante el Rayo Vallecano, en un duelo disputado en Vallecas donde el arquero argentino Augusto Batalla se erigió en protagonista al frustrar los intentos del líder.

    El conjunto dirigido por Xabi Alonso controló el juego durante largos tramos, pero careció de precisión frente al arco rival. La novedad en el once fue Brahim Díaz, titular por primera vez en casi dos meses, quien aportó dinamismo en el primer tiempo antes de diluirse tras el descanso.

    PUBLICIDAD

    El Rayo, valiente en su propuesta, inquietó a Courtois con llegadas de Jorge de Frutos, Isi Palazón y Álvaro García. El lateral rumano Andrei Ratiu rozó el gol con un potente disparo que desvió el portero belga.

    En la segunda parte, los locales se adueñaron del balón por momentos y aprovecharon los espacios que dejaba el Madrid, que apostó por acciones individuales de Bellingham y Mbappé, ambas neutralizadas por Batalla.

    El tramo final fue un asedio del equipo blanco, que terminó con su artillería ofensiva en el campo, pero sin recompensa. Con este resultado, el Real Madrid sigue líder con 31 puntos, mientras el Rayo Vallecano suma 15 y se mantiene en la zona media de la tabla.

    El Barcelona, escolta a cinco puntos, puede recortar distancia si logra vencer al Celta de Vigo este domingo.

    Más sobre LaLiga

    1 min
    Xabi Alonso responde a Gareth Bale sobre egos en vestuario del Real Madrid

    Xabi Alonso responde a Gareth Bale sobre egos en vestuario del Real Madrid

    1 min
    Barcelona se repone tras el Clásico y vence sin problemas al Elche

    Barcelona se repone tras el Clásico y vence sin problemas al Elche

    1 min
    Real Madrid brilla, aunque Vinicius vuelve a preocupar en LaLiga

    Real Madrid brilla, aunque Vinicius vuelve a preocupar en LaLiga

    1 min
    Lamine Yamal confirma ruptura con Nicki Nicole, ¿por infidelidad?

    Lamine Yamal confirma ruptura con Nicki Nicole, ¿por infidelidad?

    1 min
    Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro y se une a Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo

    Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro y se une a Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo

    Relacionados:
    LaLigaReal MadridRayo Vallecano

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX