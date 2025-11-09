Real Madrid no puede con Rayo Vallecano y no pasa del empate

Video ¿A la altura del Real Madrid? Esto dijo Zamorano sobre la grandeza del América

El Real Madrid puso fin a su racha triunfal en LaLiga al igualar 0-0 ante el Rayo Vallecano, en un duelo disputado en Vallecas donde el arquero argentino Augusto Batalla se erigió en protagonista al frustrar los intentos del líder.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso controló el juego durante largos tramos, pero careció de precisión frente al arco rival. La novedad en el once fue Brahim Díaz, titular por primera vez en casi dos meses, quien aportó dinamismo en el primer tiempo antes de diluirse tras el descanso.

El Rayo, valiente en su propuesta, inquietó a Courtois con llegadas de Jorge de Frutos, Isi Palazón y Álvaro García. El lateral rumano Andrei Ratiu rozó el gol con un potente disparo que desvió el portero belga.

En la segunda parte, los locales se adueñaron del balón por momentos y aprovecharon los espacios que dejaba el Madrid, que apostó por acciones individuales de Bellingham y Mbappé, ambas neutralizadas por Batalla.

El tramo final fue un asedio del equipo blanco, que terminó con su artillería ofensiva en el campo, pero sin recompensa. Con este resultado, el Real Madrid sigue líder con 31 puntos, mientras el Rayo Vallecano suma 15 y se mantiene en la zona media de la tabla.