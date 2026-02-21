    Atlético de Madrid

    Obed Vargas con Atlético de Madrid EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido vs. Espanyol

    El mexicano fue convocado por Simeone, pero no jugó.

    Por:Juan Regis
    Video Obed Vargas se queda en la banca en goleada del Atlético de Madrid vs. Espanyol


    El mexicano Obed Vargas se quedó sin jugar en la victoria del Atlético de Madrid sobre el Espanyol en la Jornada 25 de LaLiga.

    Con Vargas en la banca, el Atlético de Madrid arrancó el partido en casa con el pie izquierdo en apenas 6 minutos.

    Una pérdida de balón en el medio campo permitió al Espanyol armar un letal y rápido contragolpe por la banda que Jofre Carreras concretó en el corazón del área.

    El extremo ganó la espalda al defensa central y, con mucha suerte, logró ‘morder’ el esférico para mandarlo pegado al primero poste y así anotar el 0-1 de la noche.

    Quince minutos después, los Colchoneros respondieron con el empate gracias a la circulación de balón por las bandas. Alexander Sorloth se anticipó a segundo poste para rematar cruzado con parte interna y marcar el 1-1.

    Para la segunda parte, Giuliano Simeone le dio la vuelta al marcador con el 2-1 del Atlético y 10 minutos después, al 58’, Ademola Lookman cabeceó a segundo poste tras un tiro de esquina para aumentar la ventaja de los Colchoneros 3-1.

    Los cambios comenzaron a hacerse en la banca del Atlético, pero Obed Vargas no figuró entre ellos.

    En la recta final, Sorloth anotaría su doblete para el contundente 4-2, pero el Espanyol clavaría uno más para adornar el marcador.

    ALINEACIÓN DEL ATLÉTICO DE MADRID

    • J. Oblak
    • M. Llorente
    • M. Pubill
    • David Hancko
    • Matteo Ruggeri
    • G. Simeone
    • Johnny Cardoso
    • A. Baena
    • Ademola Lookman
    • Griezmann
    • Alexander Sorloth
    • Banca: Obed Vargas
    Atlético de MadridObed VargasLaLiga

