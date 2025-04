La razón por la que Gerard Piqué y Clara Chía rompieron

Gerard Piqué volvió a escena y esta vez no por su pasado con el FC Barcelona y por el proyecto de la Kings League y Queens League, en esta ocasión volvió a estar bajo los reflectores por su relación con Clara Chía.

" La pareja que ha roto es la formada por Gerard Piqué y Clara Chía . Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro", aseguró Adriana Dorronsoro, aunque más tarde Jordi Martin, colaborador de El Gordo y la Flaca, lo desmentía.

“La pareja, me aseguran, no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami, pero no hay ruptura”, declaración que comenzó a generar incertidumbre en el medio.