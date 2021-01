Revelan que Pedri no fichó con el Real Madrid por una nevada

Pedri González , la joya de 18 años que está brillando esta temporada con el Barcelona , pudo ser jugador del Real Madrid , pero una nevada lo impidió. Su agente Héctor Peris también reveló que se probó con el Barça, pero los informes del equipo aconsejaban al club no ficharlo, por lo que terminó en UD Las Palmas .

“Es curioso, porque un año antes de firmar por el Barça, Pedri jugaba en el Laguna e intentó hacer la prueba en diferentes equipos de la península, como Valencia, Villarreal, Barça y Madrid, y en ese momento tenemos entendido que los informes del Barça no aconsejaban ficharle. No hizo ningún movimiento por él. El único club que apostó entonces por el jugador fue el Madrid, pero tuvo mala suerte con las circunstancias en las que se produjo su prueba en Valdebebas.

“El día que llegó no pudo entrenar porque nevó; el segundo día, martes, entrenó con el cadete A (él aún tenía 15 años) pero era un entrenamiento prepartido, suave, y no ayudaba a poder valorarle. El miércoles tuvo que entrenar con otro equipo y cuando el jueves volvió a entrenar con el cadete A había ya una idea errónea sobre él. Fue un cúmulo de circunstancias excepcionales, que llevaron al Madrid a no firmarle. La historia acabaría con Pedri firmando meses después por la UD Las Palmas”, confesó Héctor Peris en entrevista con Mundo Deportivo.