Agradece Pedri al Real Madrid... por no haberlo fichado

El mediocampista del Barcleona Pedri dio gracias al Real Madrid por haberlo bateado, lo que finalmente le permitió llegar al conjunto blaugrana, adonde siempre quiso estar.

En una entrevista con El Partidazo COPE, el jugador blaugrana recordó que estuvo a prueba una semana en el cuadro merengue, pero lo rechazaron porque no tenía el nivel necesario.

"Estuve una semana probando en el Madrid. Me dijeron que no tenía el nivel. Me llevaron a un despacho y me lo dijeron. Le doy las gracias, porque ahora estoy en el equipo que siempre he querido estar", dijo Pedri en entrevista con El Partidazo de COPE.

Pedri repartió elogios a sus compañeros en el Barcelona Lionel Messi y Ansu Fati.

"No te acostumbras a ver las jugadas que hace Messi. Todos te sorprenden. Poder aprender de ellos es un lujo. Ver las cosas que hace Messi… hace lo que quiere y cuando quiere. Claro que impone Messi, lo ves en la TV y en la play y verlo en la vida real impresiona. Me impresionan todos. Jugar con Messi es un premio que me ha dado la vida", agregó.

"Ansu tiene mucho gol. Mucha calidad, uno contra uno… tiene muchísimo futuro y lo tiene todo".

Sobre Antoine Griezmann, Pedri consideró que el francés no ha tenido suerte.

"A Griezmann lo veo bien. Está teniendo la mala suerte de que no le acaban de entrar. Nos aporta mucho cuando juegan", apuntó.

Pedri también habló de sus aspiraciones, sueña con ir a la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y, por supuesto, al Mundial.

"Luis de la Fuente (entrenador de España Sub 21) me dice que siga trabajando como lo estoy haciendo. Que busque los espacios, que tenga tranquilidad y que sea yo mismo. Ojalá pueda ir a las dos, a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos", aseveró.

"No me gusta ponerme techos. Hay que ir paso a paso. Siempre he dicho que me gustaría jugar un Mundial con la Selección".